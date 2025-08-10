السجن 3 سنوات لـ"تيك توكر" وصديقها لنشرهما فيديوهات خادشة للحياء

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم "تيك توكر" تُدعى "أ.م" وصديقها "أ.ع" مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تحمل إيحاءات إباحية، وتحرض على الفسق والفجور عبر موقع "تيك توك".

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد أبو سريع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل مدرسة ألعاب رياضية وفُصلت من عملها، بينما كان شريكها يعمل مبرمج حاسب آلي وفُصل أيضًا من عمله لتعاطيه المواد المخدرة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين انتهجا هذا المسلك بهدف تحقيق الثراء السريع، دون اكتراث بقيم المجتمع وأخلاقه، مؤكدة أنها تقوم بدورها في التصدي بحزم لتلك الظواهر الدخيلة التي تحاول هدم كيان المجتمع والعبث بقيمه.

كما أوضحت المحكمة أن جميع أوجه الدفاع التي قدمها المتهمان جاءت بلا سند صحيح من القانون، فتم رفضها، لتنتهي إلى الحكم المتقدم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات تفيد بوجود حساب على "تيك توك" ينشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات إباحية، وتتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية، وتحرض على الفسق والفجور.

وبعد تحديد الحساب ومكان البث، نفذت الأجهزة الأمنية حملة تمكنت خلالها من ضبط المتهمين، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في تصوير وبث تلك المقاطع.