ضبط عاملين حاولا ترويع شخص على الطريق بالأقصر

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر شخص من اثنين تتبعاه بسيارة وضيقا عليه حال سيره بأحد الطرق بالأقصر.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أرمنت من شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بتضرره من عاملين تتبعاه أثناء سيره بسيارته وحاولا تضييق الطريق عليه وتصوير سيارته من الخلف بغرض ترويعه.

أمكن ضبط الطرف الثاني وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه لخلافات حول أولوية المرور.