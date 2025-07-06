حنان تطلب الخلع: "باع شقتنا وضيّع فلوسي على الستات"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت سيدة تُدعى "حنان.م" (35 عامًا) دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية، بعد أن اكتشفت أن زوجها باع شقة الزوجية دون علمها، وأنفق ثمنها على علاقات نسائية مشبوهة، على حد قولها.

وقالت الزوجة في دعواها إن حياتها الزوجية شهدت العديد من التضحيات من جانبها، حيث ساندت زوجها ماديًا منذ بداية زواجهما، وباعت مصوغاتها الذهبية للمساهمة في شراء الشقة التي كانت تجمعهما، لكنها فوجئت لاحقًا بأنه قام ببيعها دون علمها، واستمر في السكن فيها كمستأجر، دون إبلاغها بتلك التفاصيل.

وأضافت: "فوجئت بصاحب الشقة الجديد يطرق الباب، ويخبرنا بأن علينا إخلاء العقار، لأنه سيؤجره لآخرين، لم أكن أعلم أن زوجي باع الشقة من ورائي، وصرفت أموالها بالكامل على سهرات وعلاقات مشبوهة".

وأكدت الزوجة أنها حاولت إصلاح الأمور أكثر من مرة، لكن تفاقم الديون على زوجها، وامتناعه عن دفع الإيجار، واكتشافها خيانته المتكررة، دفعها إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى المحكمة.

واختتمت حديثها قائلة: "كنت أظنه رجلًا مسؤولًا، لكنه ضيّع كل شيء وباعنا بأرخص ثمن".

وقد حملت الدعوى رقم 821 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُصدر فيها حكم حتى الآن.