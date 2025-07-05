"مخدرات وسلاح".. الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية مخدرات، شملت أكثر من 300 كجم من مختلف أنواع المواد المخدرة، و247 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهمًا، بالإضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة.



كما نفذت الأجهزة 83052 حكمًا قضائيًا متنوعًا بين جنايات، حبس، غرامات، ومخالفات، إلى جانب ضبط 11 تشكيلًا عصابيًا و32 متهمًا هاربًا، و19 متهمًا في قضايا بلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 23185 مخالفة مرورية.



وفي إطار فحص سائقي السيارات على الطرق السريعة، تم الكشف عن تعاطي 11 سائقًا للمواد المخدرة.



اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام العام.









