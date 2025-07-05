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الداخلية تواصل حملاتها الأمنية وتضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة

12:30 م السبت 05 يوليه 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد كبير من القضايا المتنوعة، جاءت على النحو التالي ضبط 1.384 قضية متنوعة من قِبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات داخل محطات القطارات ومترو الأنفاق، و3.530 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، بمعرفة شرطة الكهرباء، و483 قضية في مجالات الضرائب العامة، الجمارك، وتحريات لصالح مصلحة الضرائب، من قبل مباحث الضرائب والرسوم، و133 قضية متنوعة بمعرفة شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، شملت مخالفات مبانٍ ومحالّ بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن ومواجهة جميع صور الخروج على القانون.

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وزارة الداخلية حملة امنية سرقة تيار كهربائي
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