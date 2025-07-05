رقص بسلاح أبيض على الطريق الصحراوي.. وتحرك عاجل من الداخلية



كتب - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سير سيارة أجرة برعونة، وتلويح أحد مستقليها بسلاح أبيض.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبصحبته الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة أثناء استقلاله السيارة بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، في طريقه لحضور حفل زفاف، وذلك بغرض الاستعراض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.