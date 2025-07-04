كتب - عاطف مراد:

أعلنت وزارة الداخلية عن الإحصائية النصف سنوية لجهود الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية.

وشملت الحملات المرور المكثفة التي نُفذت على مدار 6 أشهر مختلف أنواع المخالفات، منها تجاوز السرعة المقررة، والقيادة بدون تراخيص، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، والسير عكس الاتجاه، وارتكاب مخالفات تتعلق بالحالة الفنية للمركبات، ومواقف الانتظار العشوائي.

وتواصل وزارة الداخلية، من خلال قطاع المرور، جهودها لتحقيق الانضباط المروري على الطرق، والحد من السلوكيات التي تهدد حياة المواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لرفع مستوى السلامة المرورية ومواجهة المخالفات بكل حزم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، مع استمرار حملات المراقبة والتفتيش على مدار الساعة.