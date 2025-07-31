قرار جديد بشأن المتهم بقتل محفظة قرآن في أبو النمرس

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس المتهم بقتل محفظة قرآن بقرية منيل شيحة بمدينة أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بإبلاغ أهالي قرية منيل شيحة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة إصابات، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته حيث تبين العثور على جثة سيدة، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وتم فحص علاقات السيدة المجني عليها والمسجلين خطر في جرائم سرقة بالمنطقة المحيطة ومناقشة أسرتها.