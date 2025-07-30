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قرار قضائي بشأن المخرج محمد سامي في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب

05:26 م الأربعاء 30 يوليو 2025

المخرج محمد سامي

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي لاتهامه بسب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضر ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علنًا.

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