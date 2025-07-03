زفة عروسين تنتهي بحريق شقة بفيصل.. 10 صور ترصد المأساة

كتب ـ رمضان يونس:

تحولت فرحة عروسين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة إلى حالة فزع ورعب، حيث تسببت الألعاب النارية "شماريخ"، في اشتعال النيران بلكونة شقة سكنية كادت تنتهي بتفحم الشقة.

وقال "س" رفض ذكر اسمه ـ أحد سكان العقار الذي شب بداخله النيران ـ أنه تفاجيء أثناء تواجده مع أسرته بإطلاق الألعاب النارية بشكل مخيف الأمر الذي استدعاه لتوثيق تلك اللحظة لكن سرعان ما تحولت الفرحة إلى حالة من الفزع والرعب بين السكان.

وأضاف "س" في تصريحات لمصراوي، أن أحد الأشخاص المتواجدين في موكب الزفاف أطلق "الشماريخ" بشكل عشوائي تجاه أحد بلكونات الشقق على إثر ذلك نشوب حريقًا محدود في الشقة وسرعان ما امتدت إلى محل آخر ومحمصة لب أسفل العقار "طلعنا لقينا زفة عروسة ولقينا النار مسكت في شقة الجيران وجرينا طفينا الحريق قبل ما يفحم الشقة والمحلات".

وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل الشقة والمحلين دون اي إصابات أو وقوع خسائر في الأرواح.