الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القوية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط قضايا اتجار بعملات أجنبية بقيمة تقترب من 6 ملايين جنيه.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي الرسمي.

وجاءت هذه الضبطيات في إطار جهود الوزارة لمواجهة أنشطة المضاربة بالعملات، وإحكام السيطرة على الأسواق المالية غير الرسمية، ومنع إخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو الاتجار به لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ومكافحة الجرائم التي تُهدد السوق المصرفي.