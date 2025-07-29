كتب- صابر المحلاوي:

تتولى مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، نقل اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية، عقب القبض عليه فجرًا بمطار القاهرة الدولي، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه في واقعة انتحال صفة وتزوير تتعلق بأداء الامتحانات في أحد المعاهد التعليمية.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بضبط اللاعب، على خلفية بلاغ ورد إلى مركز شرطة أبو النمرس، من وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق، أفاد بضبط شاب يُدعى "يوسف. م" (23 عامًا)، يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، مدعيًا أنه اللاعب المقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

وأوضح وكيل المعهد في أقواله أن الواقعة كُشفت أثناء مراجعة بطاقات تحقيق الشخصية داخل اللجنة، حيث تبين أن الشاب يحمل كارنيهًا مزيفًا باسم اللاعب، فتم إبلاغ الشرطة فورًا.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس الشاب المنتحل وفرد أمن يعمل بالمعهد، على ذمة القضية، بعد ثبوت تورط الأخير في تسهيل دخول المتهم إلى لجنة الامتحان. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار صاحب مقهى شهير بمنطقة المقطم، كشفت التحريات عن دوره في الوساطة لتدبير الواقعة، إلا أنه فرّ هاربًا عقب علمه بملاحقته.

واستمعت النيابة إلى أقوال اثنين من موظفي المعهد، كما كلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزيف ومضاهاته بالبطاقات الأصلية الصادرة عن المعهد.

في أول رد رسمي، نفى رمضان صبحي صلته بالشاب المضبوط، وأصدر نادي بيراميدز بيانًا جاء فيه أن "اللاعب ينفي نفياً قاطعًا أي علاقة تربطه بالشخص المتورط أو بالواقعة من الأساس"، مؤكدًا أن النادي لم يتلقَّ أي استدعاء رسمي من جهات التحقيق حتى وقت صدور البيان.

وأكد البيان احترام النادي الكامل لمسار التحقيقات وسلطات التحقيق، مشيرًا إلى أنه سيتابع تطورات الموقف القانوني الخاص باللاعب بما يحفظ حقوقه وسمعته.

وتم القبض على اللاعب فجر اليوم خلال عودته من الخارج عبر مطار القاهرة، حيث جرى ترحيله إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاستكمال التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه بناءً على نتائج التحقيقات السابقة.

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