113 ألف مخالفة مرورية و273 متعاطيًا وحملات مكثفة على الإقليمي

كتب - عاطف مراد:

كثّفت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 113,506 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون ترخيص، وتجاوز السرعة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

وخلال الحملات، خضع 3,185 سائقًا للفحص، ليتبين تعاطي 273 منهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما واصلت الوزارة حملاتها على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال نفس الفترة من ضبط 1,071 مخالفة مرورية، شملت تحميل ركاب بشكل مخالف، ومخالفات في شروط التراخيص والأمن والمتانة.

وشملت جهود الحملات أيضًا فحص 296 سائقًا، كشفت التحاليل عن تعاطي 22 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 16 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات خالفت قوانين المرور.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المضبوطة.