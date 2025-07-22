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بالصور السيطرة على حريق عقار سكني في بولاق الدكرور

08:59 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
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    السيطرة على حريق عقار سكني في بولاق الدكرور (4)
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    السيطرة على حريق عقار سكني في بولاق الدكرور (2)
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كتب- محمود الشوربجي:
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل في السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة، ما دفع قوات الإطفاء للدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.
وبدأت القوات في عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وسط تواجد أمني مكثف، وفرض كردون أمني حول المبنى لتأمين الأهالي والمارة.

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قوات الحماية المدنية بولاق الدكرور حريق عقار
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