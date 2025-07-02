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دهسها أثناء "غرزة".. سيارة تصدم فتاة وتفر هاربة في أكتوبر

11:09 م الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيارة تصدم فتاة وتفر هاربة في أكتوبر
  • عرض 5 صورة
    سيارة تصدم فتاة وتفر هاربة في أكتوبر
  • عرض 5 صورة
    سيارة تصدم فتاة وتفر هاربة في أكتوبر
  • عرض 5 صورة
    سيارة تصدم فتاة وتفر هاربة في أكتوبر
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كتب- أحمد عادل:

وثق مقطع فيديو تداوله عدد من رواد منصات التواصل الإجتماعي، حادث دهس لفتاة في العقد الثالث من عمرها، أثناء عبورها الطريق في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل إحدى السيارات الملاكي حادث الدهس، وتضمن عبور سيارة ماركة مرسيدس بين سيارتين ملاكي "غرزة" بسرعة جنونية، وفوجئ قائد السيارة بعبور الفتاة فقام بدهسها.

وأظهر الفيديو توقف قائد المركب لفترة وجيزة، قبل فراره من مكان الحادث وترك الفتاة غارقة في دمائها، وطلب الأهالي الإسعاف للفتاة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد شهود العيان عبر حسابه على "فيسبوك"، "السلام عليكم بنتي امبارح كانت سايقة في الحصري وعدى من جنبها عربية مرسيدس بيضاء خبطت البنت اللي بتعدي الشارع دي وطيرتها وطلعت جريت".

وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، فيديو الواقعة للوقوف على ملابساتها وضبط قائد السيارة.

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سيارة تصدم فتاة وتفر هاربة حادث دهس لفتاة ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر دهس فتاة أثناء عبورها الطريق
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