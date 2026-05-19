شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، جانبًا من الاجتماع السنوي لكهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

رسائل مهمة من البابا تواضروس الثاني لكهنة الإيبارشيات

ألقى بابا الإسكندرية، كلمة مناسبة لخدمتهم، وشجعهم على المزيد من الاهتمام بالأسر التي يخدمونها، مع ضرورة تطوير أدوات وآليات الخدمة بما يسهم في تنمية حياتهم وتحسين ظروفهم.

وقدم القمص بيشوي شارل سكرتير البابا للرعاية الاجتماعية، الشكر للبابا تواضروس الثاني على دعمه الدائم وبعدة أشكال هذه الخدمة التي لها الأولوية في خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

