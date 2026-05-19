إعلان

غير دستوري.. أشرف العشماوي ينتقد قرار دار الكتب بشأن إصدار أرقام الإيداع

كتب : محمد لطفي

11:06 م 19/05/2026

الكاتب أشرف العشماوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الكاتب الكبير أشرف العشماوي عن رفضه لقرار دار الكتب والوثائق القومية بشأن إلزام الناشرين بتسليم نسخة من الكتاب بصيغة "وورد" قابلة للتعديل قبل الحصول على رقم الإيداع.

وقال العشماوي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن هذا القرار يثير — إن صح تطبيقه بهذه الصورة — تساؤلات مقلقة تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية إلى ما يشبه فرض رقابة مسبقة على الكتب، وهي مسألة مرفوضة من الأساس وغير دستورية، كما أنها قانونًا ليست من اختصاص دار الكتب أصلًا، ولا تدخل ضمن الغرض الذي أُنشئت من أجله بوصفها جهة حفظ وتوثيق للإنتاج الفكري بعد نشره، وليست جهة فحص أو وصاية على النصوص قبل نشرها.

وأضاف العشماوي: من البديهي أن التحول الرقمي ضرورة إدارية لا خلاف عليها، لكن حماية الملكية الفكرية ضرورة فنية وإبداعية أكبر.. وفي ظني أن الأزمة ليست في أن تُحدِّث دار الكتب آليات الإيداع قبل النشر، لكن في الطريقة التي يتم بها ذلك، وفي غياب الحوار مع الناشرين والكتّاب والروائيين قبل تطبيق القرار.

وتابع: هناك فارق كبير بين تسليم نسخة نهائية مغلقة من كتاب صدر بالفعل، وبين تسليم ملف Word قابل للتعديل قبل النشر.. فالكاتب هنا لا يسلم أوراقًا إدارية فحسب، بل يسلم حرفيًا سنوات من العزلة والتعب والقلق والجهد والتخييل، ولذلك فإن الطمأنينة التي يطلبها المؤلف ليست رفاهية، لكنها جزء أصيل من حماية الإبداع نفسه.

وختم بقوله: في ظني كان يمكن تحقيق التحول الرقمي كما في أوروبا دون إثارة كل هذا القلق، عن طريق منصة آمنة، وملفات PDF مؤمّنة، وضوابط واضحة بالتنسيق مع اتحاد الناشرين.. الثقافة يا سادة لا تُدار فقط باللوائح، بل أيضًا بالثقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف العشماوي دار الكتب حقوق الملكية الفكرية اتحاد الناشرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية
أخبار المحافظات

الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية
الشيخ أحمد خليل يرد على فتوى الأضحية بالطيور والديوك
أخبار

الشيخ أحمد خليل يرد على فتوى الأضحية بالطيور والديوك

درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
مصراوى TV

درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو
زووم

قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام