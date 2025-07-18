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ضبط 3 سائقين بتهمة السير عكس الاتجاه بالقليوبية

11:08 م الجمعة 18 يوليو 2025

السائقون الثلاثة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير سائقي 3 سيارات نقل عكس الاتجاه بطريق (بنها / المنصورة الزراعى) بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها مقيمين بنطاق محافظات الغربية، دمياط والدقهلية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

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