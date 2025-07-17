المرور: تحرير 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لمواجهة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 110,484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 3,374 سائقًا، وتبين تعاطي 393 منهم مواد مخدرة.

وفي نطاق الطريق الدائري الإقليمي، نجحت الحملات في ضبط 1,199 مخالفة مرورية، منها السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب دون تصريح، مخالفة شروط التراخيص، وأعطال في الأمن والمتانة. وتم فحص 367 سائقًا، وتبين تعاطي 19 منهم مواد مخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 102 حكم، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتولت النيابة التحقيق.