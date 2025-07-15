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ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

11:07 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

مبلغ مالي

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كتب- علاء عمران:
وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمكافحة قضايا الإتجار بالعملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية
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