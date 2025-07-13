كتب – أحمد أبو النجا:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 107,001 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – التوقف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص)، كما تم فحص 3,719 سائقًا، تبينت إيجابية 474 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,244 مخالفة مرورية متنوعة، منها: (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – عدم توافر عوامل الأمان والمتانة)، بالإضافة إلى فحص 337 سائقًا، تبينت إيجابية 24 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة كذلك عن ضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 54 حكمًا، والتحفظ على 8 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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