خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 4 أطنان من الدقيق المدعّم

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز الحرة والمدعّمة، وتم ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعّم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وفرض الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.