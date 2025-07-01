إعلان

النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة

02:58 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل (4)
  • عرض 5 صورة
    النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل (5)
  • عرض 5 صورة
    النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل (3)
  • عرض 5 صورة
    النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقَد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل.

وقد افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، وآليات حمايته في البيئة الرقمية، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل، والمآخذ القضائية وملاحظات التفتيش القضائي بشأن قضايا الأطفال.

كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالأطفال.

واختُتمت الورشة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة ورشة عمل حقوق الطفل التشريعات الجنائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي