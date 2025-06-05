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مصرع شاب سقط من عقار في مدينة 6 أكتوبر

10:58 ص الخميس 05 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- محمد شعبان:

سقط شاب من عقار في مدينة 6 أكتوبر، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسقوط شخص من عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا محدد الهوية، سقط من الطابق الثالث، بالعقار الذي يقيم به، ليلقى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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