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فيديو صادم | تعذيب طفل على يد والديه بالعاشر من رمضان.. الداخلية تكشف التفاصيل

03:25 م الإثنين 30 يونيو 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص وزوجته بالتعدي على نجلهما بالضرب وإحداث إصابته بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما (رجل وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية)، وعُثر بحوزتهما على عصا خشبية.

وبمواجهتهما، أقرا بالاعتداء على نجلهما (طالب، 10 سنوات) باستخدام العصا الخشبية، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مدّعين أن ذلك كان بقصد تأديبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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طفل العاشر من رمضان تعذيب طفل
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