إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم

12:38 م الإثنين 30 يونيو 2025

دقيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط المخالفات التموينية والتصدي للتلاعب في السلع الأساسية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والمدعمة، ضُبط خلالها قرابة 4 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة ظواهر الغش التجاري والبيع بأزيد من السعر الرسمي، أو الامتناع عن إعلان الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، وتواصل الوزارة جهودها لضبط الأسواق وردع المتلاعبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق شرطة التموين المخالفات التموينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة