خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط المخالفات التموينية والتصدي للتلاعب في السلع الأساسية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والمدعمة، ضُبط خلالها قرابة 4 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة ظواهر الغش التجاري والبيع بأزيد من السعر الرسمي، أو الامتناع عن إعلان الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع، وتواصل الوزارة جهودها لضبط الأسواق وردع المتلاعبين.