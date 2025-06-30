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سقوط دجال الإسكندرية عبر فيس بوك في قبضة الأمن

12:08 م الإثنين 30 يونيو 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، المقيم بمحافظة القليوبية، يروّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات روحانية لعلاج المرضى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه، إلى جانب أدوات تُستخدم في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة النشاط المشار إليه بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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