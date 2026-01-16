إعلان

شرطة النقل تضبط 1523 قضية متنوعة داخل محطات المترو والقطارات

كتب : علاء عمران

01:33 م 16/01/2026

شرطة النقل والمواصلات

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة، حيث أسفرت حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية بارزة.

وفي مجال شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 1523 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

وفي شرطة الكهرباء، جرى ضبط 3877 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود مباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 468 قضية شملت مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري عن المديونيات.

وفي شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 107 قضايا متنوعة، أبرزها مخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة بجميع المحافظات لدعم الاستقرار ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

شرطة النقل والمواصلات الداخلية مترو الأنفاق السكة الحديد قطار

