وظائف وهمية.. ضبط نصّاب العمالة بالخارج في بنها

كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، وذلك بمحافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية – بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج، والكائنة بدائرة قسم شرطة ثانِ بنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الصور الضوئية لجوازات سفر، عقود عمل، تأشيرات سفر لبعض الدول، إضافة إلى هاتف محمول وجهاز كمبيوتر. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على بيانات ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.