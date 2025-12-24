"انا سيدك وهربيك".. تفاصيل جلسة صلح تحولت إلى مشاجرة عائلية ببني سويف

رقص خادش للحياء.. ضبط صانعتي محتوى بعد نشر فيديوهات على مواقع التواصل

"عندك كلمة قوليها تحت.. مش عارفين نقعد".. خناقة جديدة في المترو بين رجل

كتب- أحمد عادل:

كشف أحمد محمد تفاصيل تعرض والده إلى اعتداء بالضرب والسب والقذف على يد خال زوجته -محامي- في منزله بمنطقة الواسطى ببني سويف، أثناء جلسة صلح ودية لحل خلافات أسرية.

وقال نجل المسن الذي تعرض للاعتداء، أنه أثناء جلسة الصلح الودية في منزل حماه لحل خلافات أسرية تركت على إثرها زوجته المنزل لمدة 6 أشهر، قام خال زوجته بالاعتداء على والده ما أسفر عن كدمات أسفل الظهر وتمزق في الأربطة الخارجية لعضلات الظهر، بحسب التقرير الطبي لحالة المجني عليه.

وظهر خال زوجته في مقطع فيديو وثقه نجل المجني عليه -حصل مصراوي على نسخة منه- بالتعدي بالسب والقذف على والد الزوج بألفاظ نابية، وتابع قائلًا: "انا سيدك وهجيلك حلوان هربيك أنت وعيلتك".

وحرر المجني عليه محضر رسمي رقم 7342 في قسم شرطة الواسطى ببني سويف، وكشف التقرير الطبي أنه تعرض لضربات في الظهر ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة وتمزق في الأربطة الخارجية للعضلات.

وأشار "أحمد" نجل المجني عليه في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن والده تضرر من الاعتداء بسبب خصوعه لعمليات جراحية دقيقة في العمود الفقري وتركيب شريحة ومسامير.

اقرأ أيضًا:

لمعاينة عقار إمبابة المنهار.. لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي بالجيزة

المتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى: دارس علم نفس واتحبست 5 سنوات معملتش مشكلة