ضبط قائدي دراجتين استعراضية في الفيوم

كتب : مصراوي

10:05 م 24/12/2025

المشكو في حقهما

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخص من اعتياد قائدى بعض الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بأحد الطرق بالفيوم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطعى الفيديو "بدون تراخيص" وقائديهما شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، والتحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

