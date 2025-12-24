ضبط قائدي دراجتين استعراضية في الفيوم

المشكو في حقهما

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخص من اعتياد قائدى بعض الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بأحد الطرق بالفيوم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطعى الفيديو "بدون تراخيص" وقائديهما شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، والتحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.