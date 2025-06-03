إعلان

8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

11:23 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

مبلغ مالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضا:

يرصد المخالفات على بعد 400 متر.. كيف يعمل روبوت المرور الذكي؟

عشيق منتقب وصور مخلة أسفل شجرة.. حيلة إسلام وعشيقته للتخلص من الزوج

"ذبحها وغسل السكين".. ناصر يقتل عروسه الرابعة في شهر العسل: "أنا كده هديت"

"أساعدك يا حاج".. سقوط عصابة سرقة المعاشات من أمام ATM في الساحل

"خيانة الأخ ومرات أخوه في بيت العيلة".. نهاية بشاير وعشيقها على طبلية عشماوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجارة العملة مكافحة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك