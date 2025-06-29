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ضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة وتنفيذ 812 حكمًا قضائيًا بأسوان ودمياط

03:32 م الأحد 29 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط حائزي المخدرات والأسلحة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 354 قضية مخدرات بحوزة 406 متهمين، شملت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، أبرزها الحشيش والشابو والهيروين والبانجو.

كما تم ضبط 313 قطعة سلاح ناري من بينها رشاشات وبنادق آلية، و250 قطعة سلاح أبيض، وضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة، إلى جانب تنفيذ 81517 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشملت الحملات أيضًا ضبط 3 تشكيلات عصابية، و13 متهمًا هاربًا، و15 بلطجيًا، بالإضافة إلى 275 دراجة نارية مخالفة، و6 دراجات مبلغ بسرقتها، و24333 مخالفة مرورية، وفحص 62 سائقًا ثبت تعاطي 12 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأمن والاستقرار.

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حملات أمنية دمياط أسوان مخدرات
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