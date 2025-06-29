النيابة تستمع لأقوال أحمد السقا بعد بلاغ مها الصغير بالضرب والسب

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، الاستماع إلى أقوال الفنان أحمد السقا في البلاغ المقدم ضده من طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، يتهمانه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب العلني.

وكان الفنان أحمد السقا قد وصل، منذ قليل، إلى مقر النيابة بمدينة 6 أكتوبر للإدلاء بأقواله، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على طليقته بالضرب أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

وكانت النيابة قد قررت صرف الإعلامية مها الصغير وسائقها عقب الاستماع لأقوالهما، حيث أكدا أن الواقعة حدثت أمام بوابة الكمبوند السكني، وشهدها عدد من السكان والمارة.

وأشارت مها الصغير في أقوالها إلى أن الفنان أحمد السقا استوقفها في الشارع، ووجّه إليها عبارات سب وقذف، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، كما اعتدى – بحسب أقوالها – على سائقها الخاص.

وأضافت أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة عند توجهها إلى قسم الشرطة، حيث حررت محضرًا بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق التي تولت فحص البلاغ.

ولا تزال النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.