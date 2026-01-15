إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل بيع مشروبات كحولية مغشوشة في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:57 م 15/01/2026

مشروبات كحولية مغشوشة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال بيع المشروبات الكحولية المغشوشة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشروبات كحولية مغشوشة وزارة الداخلية الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
أخبار مصر

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
علاقات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
"هان عليكم للدرجادي".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المتسبب في إيقاف القيد التاسع
رياضة محلية

"هان عليكم للدرجادي".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المتسبب في إيقاف القيد التاسع
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات