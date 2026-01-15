الداخلية تكشف تفاصيل بيع مشروبات كحولية مغشوشة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال بيع المشروبات الكحولية المغشوشة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

