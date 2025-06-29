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وزير الداخلية مهنئًا الرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الوطن

11:52 ص الأحد 29 يونيو 2025

اللواء محمود توفيق

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كتب- علاء عمران:
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.
وأعرب الوزير في برقيته عن خالص التهاني للرئيس السيسي، مشيدًا بما تمثله هذه المناسبة من تجسيد لقيم الوفاء لملحمة وطنية عظيمة، أثبت فيها الشعب المصري اصطفافه خلف قيادته الحكيمة دفاعًا عن هويته ووحدته.
وأكد وزير الداخلية في برقيته أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في استعادة الإرادة الوطنية وترسيخ مبادئ الحرية والكرامة، داعيًا الله أن يُوفق القيادة السياسية في مواصلة مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر ينعم فيه الوطن بالأمن والاستقرار.

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اللواء محمود توفيق الرئيس السيسي ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي
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