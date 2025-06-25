النيابة الإدارية تكرم مشروع ''حضارة بلا حواجز'' لدعم ذوي الإعاقة البصرية

كتب – أحمد أبو النجا:

قامت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، بتكريم مجموعة من طالبات كلية الآداب – قسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية – جامعة القاهرة، المشاركات في تنفيذ مشروع التخرج بعنوان "حضارة بلا حواجز"، تحت إشراف الدكتور محمود أنور، المدرس المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن – جامعة عين شمس، والمحاضر بقسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية بكلية الآداب – جامعة القاهرة.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار دعم الهيئة للمبادرات الشبابية المتميزة، وتشجيع الإبداع الطلابي الذي يرسخ قيم المساواة ويعزز الدمج المجتمعي.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن المشروع يهدف إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من التعرف على الحضارة المصرية بكل تفاصيلها، من خلال:

إعداد دليل صوتي بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية) يصف أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي للحضارة المصرية.

تحويل كتيّبات المتحف إلى نسخ مقروءة بطريقة برايل، وإتاحتها باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وقد شمل التكريم الطالبات القائمات على تنفيذ المشروع، وهن: ديانا أدهم الملواني، هنا عادل حنفي، مايان أحمد، ندى شريف، لارا عادل، فرح محمد، زينة تامر، فاطمة خالد.

وفي ختام اللقاء، قامت المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، بتسليم شهادات التقدير للطالبات المكرمات وللدكتور المشرف على المشروع، تكريمًا لما قدموه من جهد متميز يعكس وعيًا بقضايا ذوي الإعاقة، وإيمانًا بأهمية دمجهم الكامل في المجتمع.







