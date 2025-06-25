كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة العامة بحبس متهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية نشره محتوى مرئيًا منافٍ للآداب العامة والقيم المجتمعية عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال استقطاب المتابعين.

في إطار المتابعة الدورية التي تُجريها النيابة العامة لما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقاطع فيديو تتضمن وقائع مختلقة وإيحاءات جنسية صريحة، منها ما يروّج لعلاقات محرّمة بين المحارم، في انتهاك صارخ للأخلاق والآداب العامة.

وبناءً على مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته هاتفان محمولان، تبيّن أنهما استُخدما في إعداد ونشر هذه المقاطع المسيئة.

كشفت التحقيقات أن المتهم تعمد إثارة الجدل من خلال نشر قصص خيالية تنتهك القيم الأخلاقية، بهدف تحقيق انتشار واسع وزيادة المتابعين، ما يدر عليه أرباحًا مادية.

وأكدت النيابة العامة أنها قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وشددت على استمرارها في رصد هذه النوعية من الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يتجاوز القانون أو يعتدي على القيم المجتمعية.