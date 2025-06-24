بينهم أجانب.. حبس 6 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين، بينهم 4 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بـغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة البالغة 90 مليون جنيه؛ ومحاولتهم إخفاء مصدرها غير المشروع.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، الذين ثبتت حيازتهم معلومات جنائية، بعد التأكد من تورطهم في عمليات غسل أموال بهدف إضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وكشفت التحريات، أن المتهمين استخدموا تلك الأموال في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية، وسيارات بمبالغ مالية ضخمة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال الأصلي وتضليل الجهات الرقابية.

وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن جرائمهم بحوالي 90 مليون جنيه، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبسهم احتياطيًا واستكمال التحريات حول باقي أوجه النشاط.