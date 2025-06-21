اتكشفوا في الكاميرا.. ضبط لصين سرقوا موتور مياه بالمرج
04:35 م السبت 21 يونيو 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بسرقة موتور مياه من أحد العقارات بالقاهرة.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبحوزتهما موتور المياه المستولى عليه، بالإضافة إلى مركبة "تروسيكل" استخدمت في تنفيذ الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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