اتكشفوا في الكاميرا.. ضبط لصين سرقوا موتور مياه بالمرج

كتب- علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بسرقة موتور مياه من أحد العقارات بالقاهرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبحوزتهما موتور المياه المستولى عليه، بالإضافة إلى مركبة "تروسيكل" استخدمت في تنفيذ الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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