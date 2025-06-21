شاب يزعم الانتحار على فيسبوك بسبب خلاف عائلي.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات منشور انتحار تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نُشر من قبل أحد الأشخاص يعمل فرد أمن إداري بإحدى الشركات في منطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة المنيا) أفاد بقيام شقيقه بنشر منشور عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن عزمه على الانتحار، موضحًا أنه حاول التواصل معه هاتفيًا لكن دون جدوى، حيث تبين أن الهاتف مغلق.

على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان صاحب المنشور وتبين وجوده في مقر عمله، وبمواجهته أقر بكتابته المنشور ونشره عمدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قام بإغلاق هاتفه، مبررًا تصرفه بقيام شقيقه ببيع منزل العائلة الكائن بمحافظة المنيا دون علمه، ورفضه منحه حصته المالية من ثمن البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.

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