ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية ف

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 47417 مخالفة مرورية متنوعة (968 مخالفة السير بدون تراخيص، 34762 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 620 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.