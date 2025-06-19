القبض على 13 متهما في مشاجرة بعين شمس

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية والادعاء بإطلاق أعيرة نارية وحدوث تلفيات بعدد من المحال بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك عربة بيع مأكولات و5 عمال) وطرف ثان مالك محل هواتف و3 عمال؛ بسبب محاولة وقوف الطرف الأول بعربة المأكولات أمام المحل الخاص بالطرف الثانى.

اعتدى الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية وإلقاء الزجاجات دون حدوث ثمة إصابات، وأمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والألعاب النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.