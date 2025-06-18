كتب- علاء عمران:

لقي عنصران شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة المنيا، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة المنيا، سبق اتهامهما في قضايا: مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح بدون ترخيص.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم: أكثر من 653 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس – استروكس) ، ونحو 1000 قرص مخدر، و49 قطعة سلاح ناري، بينهم 3 بنادق آلية، و25 بندقية خرطوش، و17 فرد خرطوش، و4 طبنجات.

وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابات المختصة.