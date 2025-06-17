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إخلاء سبيل بهاء سلطان بعد التحقيق معه بتهمة إصدار أغنية دون ترخيص

08:12 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

بهاء سلطان

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كتب- محمود الشوربجي:

أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بإخلاء سبيل المطرب بهاء سلطان من سرايا النيابة بعد التحقيق معه بتهمة إصدار عمل فني بدون ترخيص من الجهة الإدارية.

وحضر بهاء سلطان لمحكمة مصر الجديدة، للتحقيق معه بتهمة إصدار عمل فني "أغنية " ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، دون الحصول على ترخيص من المصنفات الفنية، لتأمر النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد خالد، بإخلاء سبيله على ذمة القضية.

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بهاء سلطان أغنية دون ترخيص
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