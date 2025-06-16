قرار جديد بشأن جامع قمامة متهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور

كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 يونيو المقبل لمحاكمة جامع قمامة متهم بضرب صديقه حتى الموت في بولاق الدكرور، أمام محكمة جنايات العجوزة في في القضية رقم 2531 لسنة 2025 العجوزة.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة جامع قمامة للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامه بضرب صديقه عمدًا خلال مشاجرة بينهما بأن سدد له طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في منطقة بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، بأن المتهم "ع. ب" جامع قمامة، بتاريخ 9 فبراير 2025 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة ضرب المجني عليه "ع. ف" عمدا وكان ذلك على إثر مشاجرة مفتعلة منه وما أن سنحت له الفرصة حتى أشهر في وجهه سلاحًا أبيض "سكين".

أشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم بتسديد ضربة للمجني عليه استقرت بصدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربة أفضت إلى موت المجني عليه.

واتهمت النيابة المتهم بإحراز سلاح بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين" واستخدمه في غير الأحوال المصرح بها ذلك.