القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بإشارة إضاءة

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة بوضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بإحدى الطرق، مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة منتهية التراخيص وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.