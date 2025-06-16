أب يقيد ابنته ويسحلها في الشارع بعد ضبطها بمنزل حبيبها.. والنيابة تحقق

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد تلقي بلاغ بإقدام رجل على ربط ابنته وجرّها في الشارع، عقب ضبطها داخل شقة شاب تربطها به علاقة عاطفية، وفقًا لما كشفته التحريات الأولية.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد برؤية فتاة مقيدة تُجرّ في أحد شوارع حدائق أكتوبر، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض كان يخفيه داخل حقيبة.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم يُدعى "ك. ع"، يبلغ من العمر 50 عامًا، وله سوابق جنائية، وصادر بحقه عدة أحكام في قضايا سرقة. كما تبين أن الفتاة تُدعى "ن. ك"، وتبلغ من العمر 16 عامًا، وتعاني من إصابات قديمة في الرأس.

وباستجواب الفتاة، أفادت بأنها هربت من منزل والدها بسبب تعرضها المستمر للتعنيف والضرب، وأن والدها يتعاطى المواد المخدرة، ما دفعها للإقامة مؤقتًا مع شاب تربطها به علاقة بمنطقة حدائق أكتوبر. وأضافت أن والدها اقتحم الشقة، وربطها، وجرّها في الشارع بطريقة مهينة.

تجري النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

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