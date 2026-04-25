بموافقة المرشد.. مغادرة أول فوج إيراني لموسم الحج في ظل استمرار الحرب

غادر أول فوج إيراني لقضاء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، في ظل أزمة الحرب القائمة والتي لم يعلن عن انتهائها بعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم مغادرة أول مجموعة من الحجاج الإيرانيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت، قال ممثل القائد في شؤون الحج والزيارة والمشرف على شؤون الحجاج الإيرانيين إن وجود الحجاج الإيرانيين في الأماكن المقدسة يعكس التنسيق والوحدة داخل المجتمع الإسلامي.

وأوضح ممثل شؤون الحج، أن تنظيم حج هذا العام تم وفقًا لأمر وموافقة ورؤية قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي.

وأضاف وفقا لوكالة تسنيم: "أن الموضوع تمت مراجعته أيضًا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أن تنفيذ توجيهات القائد واجب، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية حول قيادته، خاصة في الظروف الحالية".

وأعرب عن أمله في أن يكون حج هذا العام "ورقة رابحة جديدة" للجمهورية الإسلامية الإيرانية.