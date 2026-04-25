شهدت محافظتا الجيزة والشرقية خلال الساعات الماضية العثور على 4 جثث في وقائع متفرقة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات تلك الحوادث.

جثة سيدة على طريق بلبيس - العاشر من رمضان

عثر أهالي على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر، ملقاة بجانب طريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. وتبين من الفحص الأولي وجود إصابة في الرأس يُرجح أنها سبب الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق وطلبت تحريات المباحث.

جثة شاب داخل أرض فضاء بالزقازيق

وفي واقعة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان شاب داخل قطعة أرض فضاء بمدينة الزقازيق، عقب بلاغ من الأهالي. وتم فرض كردون أمني ونقل الجثمان إلى المشرحة، وقررت النيابة تشريحه لبيان سبب الوفاة، مع فحص شبهة جنائية من عدمه، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة وسماع الشهود.

جريمة المنيب.. أم وابنتها داخل شقة

وفي الجيزة، عُثر على جثتي سيدة وابنتها داخل شقتهما بمنطقة المنيب، بعد انبعاث رائحة كريهة من المكان، ما دفع الأهالي لكسر الباب. وأشارت التحريات الأولية إلى تورط الزوج في الواقعة على خلفية خلافات أسرية.

تحقيقات موسعة

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في الوقائع الثلاث، من خلال فحص الأدلة وتفريغ الكاميرات وسماع الشهود، في محاولة لكشف غموض الحوادث التي هزت الشارع خلال ساعات. وتباشر النيابات المختصة التحقيق في كل واقعة على حدة.